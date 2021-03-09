Koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci'den güzel haber!

Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan Selin Yeninci, 11 gün önce dizi çekimi için bulunduğu Adana ’da koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şikayetleri düzelen Yeninci, 11 gün sonra hastaneden taburcu oldu.

Selin Yeninci, Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

"Ben taburcu oldum. Yoğun bakım sonrası önerilen beş günlük karantinaya girdim bile. Dünyalar güzeli annem duyduğu an Adana’ya geldi. Biricik kardeşimle haftalardır uyumuyorlar. Her şeyimle yakından ilgileniyorlar. Şimdi çok mutlu ama yorgunlar. Size çok selam söylüyorlar..."

Benim canım dostlarım, büyüklerim, güzel kardeşlerim, tanıdıklarım, bir kez gördüğüm halde her gün duasını aldıklarım. İnsanın kendi için iyi şeyler dilemeye nefesinin olmadığı zamanlarda öyle bir geldiniz tazelediniz ki ortalığı. Arayan, soran, dua eden, mesaj yazan, güzel dilekleriyle her gün yanımda olan , her gün hastaneye gelen, hediyeler, nazarlıklar yollayan tüm güzel yürekli güzel bakışlı siz güzel dostlarıma çok teşekkür ederim. Her kötü anımda geldiniz tazelediniz ortalığı. Güzel ellerinizi sırtıma koydunuz. Çok şükür... İyi ki varsınız. Bana çok güzel vitaminler, moraller verdiniz. Bundan sonra benim de elim sizin sırtınızda. Sizin için de ben varım , her zaman... Şu an hastanede yatan, sağlık sorunu olan, çareli çaresiz hastalıklarla savaşan herkese acil şifalar diliyorum. Hasta yakınlarına da saygılarımı sevgilerimi yolluyorum. Artık her gün ben de duacınızım..."

"Ellerinizden, gözlerinizden öpüyor, tek tek sarılıyorum. Güzeli, sağlığı, iyiliği çoğaltmak için verdiğiniz çaba büyük ders oldu. Birlikte geçireceğimiz yıllar için sabırsızlanıyorum. Büyük hayranınızım."