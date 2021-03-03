Koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci'den endişendiren haber!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Selin Yeninci, 10 gün önce virüse yakalandı ve tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Oyuncunun virüsü bu kadar ağır geçirmesinin nedeni de ortaya çıktı.

NEFES DARLIĞI YAŞIYOR

Gazeteci Bilal Özcan'ın haber ine göre, oyuncunun geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye de görülen mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı. Nefes sıkıntısı çeken oyuncunun tedavisine entübe edilmeden devam ediliyor. Değerleri sınırda olan oyuncunun sağlık durumu da hızla iyiye gidiyor.