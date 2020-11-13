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Koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar taburcu oldu
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran, daha sonrası annesi, babası ve eniştesini de koronavirüsten kaybeden 51 yaşındaki sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu.
Koronavirüs tedavisi tamamlanan ve taburcu olan İkbal Gürpınar, "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. 'Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin" dedi.