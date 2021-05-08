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Koronavirüs tedavisi gören asteğmen adayı vefat etti

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:48 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 20:48

Milli Savunma Bakanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Asteğmen koronavirüs
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