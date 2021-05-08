Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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Koronavirüs tedavisi gören asteğmen adayı vefat etti
08 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:48 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 20:48