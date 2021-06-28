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Koronavirüs tablosu belli oldu!

28 Haziran 2021 Pazartesi - 19:53 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 19:54

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Haziran 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı.
 
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283  kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
 
 

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