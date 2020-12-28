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Koronavirüs salgınını haber yapan Çinli gazeteciye hapis cezası

28 Aralık 2020 Pazartesi - 10:16 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 10:16

Dünyayı etkisi altına alan salgının başladığı Çin’in Wuhan kentindeki koronavirüs salgınını haber yapan Çin’li gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Dünyayı etkisi altına alan ve ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili ilk haber yapan gazeteci olarak bilinen Zhang Zhan’ın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
 
Zhan, “meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan” suçlu bulundu. Aynı zamanda eski avukat olan 37 yaşındaki Zhang Zhan, Mayıs ayında gözaltına alındı ??ve aylardır açlık grevinde olduğu ifade edilirken, Zhan’ın avukatları sağlığının kötüye gittiğini ifade etti. Zhang, gibi 3 gazeteci de Wuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşıyor.
 

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