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Koronavirüs salgınından kurtulduk derken dünyayı sarsan haber! Delta paniği...
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında yaşanan son gelişme korkutan cinsten... Pendeminin etkilerinden tam sıyrıldık derken Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, dünyayı yeniden sarstı! İngiltere'de de görülmeye başlayan delta varyantı, diğer varyantlara göre bazı farklılıklar gösteriyor. İşte detaylar...