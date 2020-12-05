Koronavirüs salgını sonrası tamamen değişti!

Son dakika haberi; Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim, iş, spor, alışveriş ve sosyal yaşam alanlarında dijital alışkanlıkları değiştirdiğini belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriz dönemlerinin insanlığı gelişmesine katkı sağlayan fırsatları da beraberinde getirdiğini, birtakım teknolojilerin ve tekniklerin gelişmesini sağladığını söyledi.

Pandemi döneminin de birçok fırsatı beraberinde getirdiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Birçok anlamda hepimizi olumsuz etkilemiş olsa da bu durum yeni bilgiler, beceriler ve alışkanlıklar kazanmamızı sağladı ayrıca her zaman olduğu gibi bu kriz durumu yeni teknolojilerin geliştirilmesini beraberinde getirdi. Birçok şirket, personelini daha verimli çalıştırmanın yollarını keşfetti. Buna yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için ortam sağlandı. Öğrenme ve öğretme süreçleri de değişti. Birçok öğretmenimiz uzaktan ders yapabilmeyi, birçok öğrenci de bu derslere katılım göstermeyi öğrendi. Pandemi bize iş yaşamının yanı sıra eğitim ve sosyal yaşamla ilgili olarak da birtakım alışkanlıklar kazandırdı. Alışveriş ve spor yapma alışkanlığımız bile değişti. Evde spor yapmayı sağlayacak birtakım teknolojilere yönelmeye başladık. Böyle olanaklar sunan oyun konsollarının satışı arttı. Dijital platformlarda evden spor yapmak imkanı sunan kanalların arttığını görüyoruz."

Doç. Dr. Şahin, pandemi sürecinde alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini, söz konusu dönemde yeni alışveriş sitelerinin geliştiğini belirterek, "Yatırımcılar mağaza açmak yerine bir depo kurarak, internet üzerinden dijital alışveriş olanakları sunmaya başladı. Alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesi, bu gibi satışlara talebi artırdı. Birçok kişi market alışverişini internetten yapmayı denedi ve bunun yararını gördü." diye konuştu.

İşlerin uzaktan yürümesini sağlayacak birçok dijital aracın, pandemi döneminde herkes tarafından öğrenilmek zorunda kalındığını aktaran Şahin, "Hepimiz işlerimizi uzaktan yönetmeyi, video konferans yazılımlarını kullanmayı, uzaktan birlikte çalışma platformu oluşturmayı öğrendik. Bunu video konferans yazılımları sağladı." ifadelerini kullandı.

Dijital güvenliğe dikkat edin

Her şeyin internet üzerinden yapılmasıyla kişisel birçok verinin dijital platformlarda yer aldığının altını çizen Şahin, söz konusu durum nedeniyle dijital güvenlik konusunda çok daha dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Şahin, teknolojiye adapte sürecinde birtakım güvenlik açıklarının verilebileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda biraz dikkat etmek gerekiyor. Dijital güvenlik konusu bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Dijital güvenliği sağlamakla, sosyal güvenliği sağlamak arasında çok benzerlik var. Doğru tarafa güvenmek, yapılması gereken ilk şeydir. Bilgisayarınıza yüklediğiniz yazılımın kaynağını bilmeniz önemli. Orijinal yazılım kullanmalısınız. Söz konusu yazılımları sürekli güncellemelisiniz. İşletim sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının kendi kendine güncelleme seçenekleri açık tutmak önemlidir. Bu yazılımların güncelleme taleplerini olumlu karşılamak lazım. Sosyal medyada iletişim kurulan kişilere dikkat edilmelidir. Karşı tarafın kimliğinden emin olmadan güvenilmemelidir."