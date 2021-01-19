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Koronavirüs nedeniyle hastanedeydi! Okan Karacan'dan haber var...

19 Ocak 2021 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 10:22

Koronavirüs nedeniyle 10 gün önce hastanelik olan Okan Karacan'dan güzel haber geldi.


Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
 
Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karaca, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.
 
 İşte Karacan'ın mesajı:
 
Herkese merhaba... 10 gu¨nlu¨k mu¨cadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, gu¨zel haberlerle kars¸ınızda olacağım ins¸allah sevgi ile ...

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