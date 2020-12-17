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Koronavirüs nedeniyle dünyada turizm en kötü yılını geçirdi

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 21:39 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 21:39

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini açıkladı.


BMDTÖ'nün verilerine göre, 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat  edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü.
 
Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat kısıtlamaları ve düşük tüketici  güveninin etkisiyle bu yılın ocak-ekim döneminde uluslararası turist sayısının  2019'un aynı dönemine oranla 900 milyon azaldığını belirten BMDTÖ, turizmdeki  toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.
 
Dünyada turizmin 1990 yılı seviyesine geri döndüğüne işaret eden BM  örgütü, turizmdeki kaybın 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin yarattığı  etkiden 10 kat fazla olduğunu bildirildi.
 
Turizmin en olumsuz etkilendiği bölgelerin başında yüzde 82'lik  düşüşle Asya ve Pasifik'in geldiği, bu düşüşün Orta Doğu'da yüzde 73, Afrika'da  yüzde 69, Avrupa ve Amerika'da ise yüzde 68 olarak tespit edildiği kaydedildi.
 
BMDTÖ Genel Sekreteri Zurap Pololikashvili, verilere ilişkin yaptığı  değerlendirmede, "Krizin başladığı andan itibaren BMDTÖ olarak, hükümetlere ve  şirketlere Kovid-19'un küresel turizm üzerindeki benzeri görülmemiş sonuçlarını  yansıtan güvenilir veriler sağladık. Aşı haberi turistlerin güvenini artırsa da  iyileşme için hala uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.
 
Aşı ile birlikte başlayacak yeni dönemde, turizm işletmelerini  desteklemenin yanı sıra sınırların güvenli bir şekilde açılmasına ilişkin  çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pololikashvili, "Turizmin  bu benzeri görülmemiş krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğu her  seferinde daha açık bir şekilde anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Koronavirüs İspanya Birleşmiş Milletler
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