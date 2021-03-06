Koronavirüs ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!

Tüm dünyada 1 yılı aşkın bir süredir devam eden koronavirüs salgını ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dünya mutasyonlarla da savaşırken aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok kişi aşıların ilk ortaya çıktığı günden bu yana Korona ne zaman bitecek? Koronavirüs ne zaman biter? sorularına cevap arıyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgının biteceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...

1 yılı aşkın bir süredir herkesin aklında tek bir soru var: 'Korona ne zaman bitecek?' Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgının biteceği tarihi açıkladı. Ancak Kluge'ye göre, bu virüsün yok olacağı anlamına gelmiyor.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Alman Die Welt gazetesine konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, dünyada corona virüs salgınının biteceği tarihi açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Kluge, “2021 yılının yine Covid-19 yılı olacağını tahmin ediyorum. Ancak daha iyi öngörülebilir ve yönlendirilebilir. 2020 yılında bu konu bilimsel ve siyasi açıdan karanlıktaydı. Bir yıl sonra daha fazla şey biliyoruz. Teşhis programı ve aşı gibi daha iyi araçlarımız var. Benim işimde önceden planlama yapmak çok önemli. Bu nedenle, pandeminin 2022 yılı başında biteceğini tahmin ediyorum” dedi.

Ancak Kluge salgının ortadan kalkmasının virüsün yok olduğu anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

Sert kısıtlamalara gerek kalmayacağını umduğunu söyleyen Kluge, Avrupa’nın bu konuda dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi:

“Belli zengin bölgelerde aşı yapılırken diğer yerlerde yapılmaması olamaz. Herkes güvende olmadığı sürece kimse güvende değildir.”

'İNSANLARDA SALGIN YORGUNLUĞU OLUŞTU'

Hans Kluge, salgınla mücadelede bu yıl 3 konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Aşılama programının hızlandırılması ve yeni mutasyonlara karşı aşıların adapte edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Üçüncü olarak ise sosyal mesafe sınırlandırılması ve diğer sağlık tedbirlerinin devam etmesi gerekir.”

Salgın tedbirlerine karşı insanlarda ‘salgın yorgunluğu’ oluştuğuna da dikkat çeken Kluge, “Bu nedenle insanların hangi tedbirlerden yorulduğunu ortaya çıkartan bir araştırma yapıyoruz. Sabırlı olmamız gerek” dedi.

AŞI PASAPORTU DSÖ'NÜN GÜNDEMİNDE DEĞİL

AB Komisyonu tarafından planlanan dijital aşı pasaportu DSÖ’nün gündeminde değil.

Yaz aylarında çıkması planlanan dijital aşı pasaportunun artık geri çekilmeyeceğini bildiğini söyleyen Kluge, “Ancak bu Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği bir şey olamaz. Aşının ne kadar süre bağışıklık sağlayacağı belli değil. Ayrıca aşı, virüsün başka birisine bulaşmasını önleyecek diye bir garanti yok” dedi.