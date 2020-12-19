Koronavirüs mutasyona uğradı! Dünya şokta, acil durum çağrısı...

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Başbakan Boris Johnson, Kovid-19'un yeni türünün nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek üzere hükümeti acil toplantıya çağırdı. Bu toplantının sonunda Johnson'ın, mutasyonun görüldüğü ülkenin güneyindeki bölgelere özel yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde tespit edilen ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün, nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek üzere hükümeti acil toplantıya çağırdı.

BBC'ye konuşan hükümet yetkililerine göre; Johnson'ın ülkenin güneyindeki bölgelere özel yeni tedbirleri açıklaması ve 4. kademe uyarısı yapması bekleniyor. Johnson'ın Noel tatili için de birtakım tedbirleri duyurulması beklentiler arasında.

İNGİLİZ SAĞLIK OTORİTELERİNDEN MUTASYON AÇIKLAMASI

İngiliz Sağlık Otoriteleri ise, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen mutasyonun hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olmadığını, ölüm oranlarını da artırdığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.

MUTASYON HABERİNİ SAĞLIK BAKANI HANCOCK DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'ndan açıklama yapan, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19'un mutasyona uğradığını açıklamış, bu yeni türün aşılarına karşı direnç göstereceğine dair bir kanıt olmadığını söylemişti. Ancak Hancock, yeni mutasyonun çok daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini belirtmişti.