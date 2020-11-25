Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti, ölü sayısı ise 1 milyon 500 bine yaklaştı. 200'ün üzerinde ülkede görülen koronavirüsün son yapılan araştırmalarda mutasyona uğrağını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Çin'in Wuhan'da ortaya ilk çıkan virüsün orijinal versiyonundan çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Küresel olarak yapılan çalışmaların bulguları ortaklaşa bir şekilde 614G adlı mutasyonu salgının günümüzde durdurulamaz hale gelmesinin sorumlusu olarak gösteriliyor. Peki, 614G mutasyonu nedir? G varyantı nedir? Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Mutasyon aşı çalışmalarını etkiler mi? İşte koronavirüs mutasyonu hakkında bilmeniz gerekenler...

Kış aylarına girilmesiyle dünya ikinci koronavirüs dalgasıyla boğuşuyor. Bilim insanları, küresel salgına koronavirüsün 614G adlı bir mutasyonunun neden olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, 614G’nin ilk olarak Ocak ayında tespit edildiğini ve koronavirüsün Wuhan’da ortaya çıkan orijinal versiyonundan çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. “614G” ilk olarak Ocak ayında Çin’in doğusunda fark edildi ve çok kısa bir sürenin ardından virüs tüm Avrupa ’da ve ABD ’nin New York kentinde ortaya çıktı. Dünyaya yayılarak küresel pandemiyi yaratan 614G mutasyonu virüsün farklı coğrafyada yayılmasına neden oldu. Peki, 614G mutasyonu nedir? G varyantı nedir? Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Mutasyon aşı çalışmalarını etkiler mi? İşte koronavirüs mutasyonu hakkında bilmeniz gerekenler...

Dünyada 200’ün üzerinde ülkede görülen, koronavirüste vaka sayısı 60 milyonu geçti ve ölü sayısı ise 1 milyon 500 bine yaklaştı. Dünya yeni virüs dalgasıyla mücadele ederken, bilim insanları da küresel salgına koronavirüsün 614G adlı bir mutasyonunun neden olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, 614G’nin ilk olarak Ocak ayında tespit edildiğini ve koronavirüsün Wuhan’da ortaya çıkan orijinal versiyonundan çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Çin'de görülen mutant virüs, Avrupa ve ABD’ye, ardından tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline geldi.

Koronavirüs vakaları ilk olarak geçen yılın Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edildi. Geçen bir yıl içinde SARS-COV-2 adı verilen yeni tip koronavirüsün onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.

KORONAVİRÜSÜN DURDURULAMAMASININ NEDENİ NE?

Bununla birlikte mutasyonların birçoğunun hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi. Ancak küresel olarak yapılan çalışmaların bulguları ortaklaşa bir şekilde 614G adlı mutasyonu salgının günümüzde durdurulamaz hale gelmesinin sorumlusu olarak gösterdi.

VİRÜSÜN VARYANTLARI ORTAYA ÇIKTI!

NTV'nin haberine göre, “614G” ilk olarak Ocak ayında Çin’in doğusunda fark edildi ve çok kısa bir sürenin ardından virüs tüm Avrupa’da ve ABD’nin New York kentinde ortaya çıktı. Aylar içinde varyant dünyanın birçok yerini ele geçirerek farklı orijinal koronavirüs ile farklı mutasyonların yerini aldı.

Bilim insanları, aylardır 614G’nin dünyada hızlıca yayılmasının etkilerini tartışıyorlar. ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, Mayıs ayında varyantın insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu savundu. Ancak bir kısım bilim insanları, o dönem salgının merkezi olan Kuzey İtalya ’da 614G’nin tespit edilmesine rağmen teoriye şüpheli olarak yaklaştı.

HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ ARTIRDIĞINA DAİR KANIT YOK

Bununla birlikte, son zamanlarda fareler ve insan akciğer dokusu üzerinde yapılan bir dizi bilimsel çalışma, mutasyona uğramış virüsün, koronavirüsün orjinalinden ve diğer varyantlarından çok daha fazla bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Ancak, 614G mutasyonunun enfekte insanlarda hastalığın şiddetini arttırdığına, ölüm riskini yükselttiğine ya da aşı çalışmalarını etkileyebileceğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı. 614G’nin toplumdaki bulaşma katsayısını (R değeri) artırarak, pandeminin pimini çeken tür olduğu ifade edildi.

614G DEV BİR DALGALANMA ETKİSİ YARATTI

ABD’nin Arizona eyaletindeki Bulaşıcı Genomiklerin Analiz Enstitüsü’nden David Engelthaler, 614G ile virüsün genomundaki hassas değişikliğin dev bir dalgalanma etkisi yarattığını belirtti.

PANDEMİYİ BAŞLATAN 614G Mİ?

Engelthaler, “Bizden önce yapılan çalışmalar ve kendi araştırmalarımızn bulgularına bakacak olursak, pandemiyi başlatanın 614G olduğunu görürüz” dedi. Bununla birlikte Engelthaler, virüsün değişmeye devam edeceğini ve bazı değişikliklerin çok önemli olabileceğini belirtti. “Koronavirüsün bize anlatmak istediklerini sürekli olarak gözlemlemek durumdayız” diyen Engelthaler, Koronavirüsteki mutasyonların çok ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

ORİJİNAL VİRÜSTEN ÇOK DAHA BULAŞICI

“Her şey iddia edildiğinde ve başarıldığında, bu mutasyonun pandemiyi ortaya çıkardığı çok iyi görülebilir. Virüsün birincil dalgasında olmasa da, özellikle Mart ayı ortasından şu andaki ikinci dalga da dahil olmak üzere koronavirüsün tüm dünyada hızlıca etkisinde oldu. 614G, Wuhan'da 2019'un sonlarında ortaya çıkan orijinal koronavirüsten çok daha bulaşıcı” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DALGANIN SEBEBİ

Diğer taraftan, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Scripps Araştırma Enstitüsü’nde genetik bilimci olan Kristian Andersen, 614G ile artan Covid-19 bulaşıcılığının, virüsü kontrol altına almakta başlangıçta kararlı olan bazı ülkelerin daha sonra neden ikinci dalga nedeniyle savunmasız hale geldiklerini açıklığa kavuşturduğunu söyledi.

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