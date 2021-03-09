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Koronavirüs kararı! Artık zorunlu, 100 metrenin üzerindeki...

AA |  09 Mart 2021 Salı - 10:07 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 10:07

Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Yeni koronavirüs önlemi! Valilik HES kodu kararını duyurdu! Hepsinde geçerli olacak. Artık iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde zorunlu. Giresun Valiliği, 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağını bildirdi.


Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun,  Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.
 
İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme,  fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES  kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu  yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği  aktarıldı.
 
Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun  282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi. Aykırılık durumuna  göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden  davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli  işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
 
  
 

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