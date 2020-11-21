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Koronavirüs ile mücadelede yasak uygulaması 81 ilde başladı!
Koronavirüs ile mücadelede kapsamında bazı kısıtlamalar 20.00 itibari ile hayata geçti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda bazı iş yerleri kapandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Bazı eğlence yerleri ise yıl sonuna kadar kapalı olacak İşte kapalı olan yerler hakkındaki detaylar ve sokağa çıkma kısıtlaması tarihleri...