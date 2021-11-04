Koronavirüs ile mücadele eden Aşkın Nur Yengi taburcu oldu!

Dokuz gündür özel bir hastanede COVID-19 tedavisi gören Aşkın Nur Yengi, dün iyileşerek taburcu oldu.

Çift doz BioNTech aşısına rağmen COVID-19’u ağır geçiren Yengi, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dokuz gün hastanede yatan ve dün taburcu olan şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Altuğ ve ekibiyle birlikte poz veren Aşkın Nur Yengi, doktorlarına teşekkür ederek, “Başta Amerikan Hastanesi Başhekimi Sayın İsmail Bozkurt , değerli doktorum Elif Altuğ ve güler yüzlerini esirgemeyen, canla başla çalışan kıymetli hemşire kardeşlerime şükran ve minnetle” diye yazan sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.