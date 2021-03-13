Koronavirüs ile ilgili güzel haber! Aşı...

14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlayan Türkiye’nin aşılama programı devam ederken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki doz aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden sadece 852’sinin COVID olduğunu ve hasta olanlardan hiçbirinin ölmediğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülke genelinde koronavirüse karşı yapılan aşılamaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Virüsle mücadelede aşının önemine değinen Prof. Dr. İlhan, şu bilgileri verdi: “İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852’si hastalık tanısı aldı.

SADECE 5’İ YOĞUN BAKIMA YATTI

Bunların içinde de sadece 53’ü hastanede yattı, bunlardan yoğun bakımda yatan ise sadece 5 kişi söz konusu. 5 kişiden 3’ü de taburcu oldu. Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı.