Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs bitiyor mu? İşte Koronavirüs ilacını bulan Türk profesör!

Prof. Dr. İbrahim Benter koronavirüs ilacını bulduğunu açıkladı. Tüm dünya aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi konuşurken koronavirüs ile ilgili umut veren haber yine bir Türk profesörden geldi. Prof. Dr. İbrahim Benter, koronavirüs ilacını bulduğunu açıkladı. Prof. Dr. İbrahim Benter Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu. Peki, Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı ne zaman çıkacak? Koronavirüs bitiyor mu? Prof. Dr. İbrahim Benter'in açıklamaları...

Koronavirüs ile mücadele ederken tüm dünya bilim dünyasından gelecek iyi bir haber bekliyor. Herkes koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi konuşurken, koronavirüs ile ilgili umut veren haber ABD 'de çalışmalarına devam eden Türk profesörden geldi. Peki, Korona ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman çıkacak? Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter konuştu!

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU?

Binlerce bilim insanı koronavirüs pandemisini engellemek için canla başla uğraşıyor. Fakat Türkiye çalışmalarda onlarca adım ileriye çıkmış durumda! Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu. Prof. Dr. İbrahim Benter Koronavirüs ilacını bulduğunu açıkladı.

Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu!

Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi. Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

İşte Türk profesörün açıklamaları:

* Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

* Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

* Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

* Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.