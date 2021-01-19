Koronavirüs hükümeti alarma geçirdi! Hollanda kapanmaya hazırlanıyor...

Avrupa ülkesi Hollanda'da koronavirüs alarmı. Koronavirüsün varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini belirten hükümet yetkililerinin yarın öğleden sonra sokağa çıkma yasağını açıklaması bekleniyor.

Hollanda’da hükümet, yarın koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklamaya hazırlanıyor.

9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması beklenen ülkede Sağlık Bakanı Hugo De Junge, "Bir an önce ekstra önlemler almamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Hollanda Kamu haber ajansı NOS’un haberine göre, yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanması beklenen yeni tedbirlere göre geçerli bir sebebi olmadan dışarıda olanlara 95 euro ceza verilecek.

EV ZİYARETLERİNE DE KISITLAMA GELECEK

İşverenden alınacak imzalı kağıtla dışarı çıkma izni dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan Hollanda ’da ev ziyaretlerine de kısıtlama getiriliyor. Ülkede bir eve sadece iki kişi ziyarete ya da misafirliğe gidebilecek.

ÜLKEYE GELENLERDEN PCR TESTİ İSTENECEK

Dışişleri Bakanlığı'nın kabineye yaptığı seyahat tavsiyesine göre ise, ülkeye gelenlerden PCR testi istenecek.

Daha önce koalisyon partisinden destek göremeyen hükümet yetkililerinin bu sefer muhalefetten destek göreceği ve yasanın Temsilciler Meclisi’nden geçeceği belirtiliyor.

Hükümet yetkilileri yarın sabah 9 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yasaları görüşecek.

DAHA ÖNCE TEDBİRLER UZATILMIŞTI

Hollanda hükümeti daha önce 9 ŞUbat'a kadar kısıtlamalar getirmiş, tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılmıştı..