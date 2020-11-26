Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açıyordu! Gizemi çözüldü

Koronavirüs ile mücadelede, "bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an" olarak adlandırılan sitokin fırtınası ölüme neden oluyor. Bu gizemle ilgili araştırma yapan ABD'li bilim insanları, sitokin fırtınasının, iki sinyal proteininin aşırı üretimine yol açan bir kısır döngü olduğunu tespit etti. Bu buluşun hayat kurtarabileceği belirtildi.

Şiddetli yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında vücudun bağışıklık sisteminin sadece enfekte olanlardan ziyade sağlıklı hücrelere saldırmaya başladığı ölümcül olabilen bir durum görülüyor. Bu uzun süreli kendini sabotaj durumu 'sitokin fırtınası' olarak biliniyor, ancak araştırmacılar, şimdiye kadar bu durumun neden ortaya çıktığını ve nasıl tedavi edileceğini anlamakta zorlandılar.

'HAYAT KURTARABİLİR'

ABD'li bilim insanları tarafından fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sitokin fırtınasının, TNF-alfa ve INF -gamma adı verilen iki sinyal proteininin aşırı üretimine yol açan bir kısır döngü olduğunu buldu. Araştırmacılar, sitokin fırtınasının nedeninin anlaşılmasının tedavi uygulamalarının geliştirilmesini sağlayacağını ve hayat kurtarabileceğini söyledi.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerine dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor. Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor. (NTV)