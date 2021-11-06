Koronavirüs hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Aşılanmayan ya da eksik aşılanan grupta salgının yeni belirtilerinin saptandığını anlatan Prof. Dr. Alper Şener, şunları kaydetti:

"Salgının başında, Kovid-19 görülen kişilerin gözlerinde klinik olarak kızarıklık ve sulanma vardı. Daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük. Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vakada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kovid-19 aşıları kişileri sadece virüsten değil, hastalık sonrası oluşabilecek semptomlardan da koruyor."

Şener, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını, bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu: