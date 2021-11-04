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Koronavirüs hapıyla ilgili son dakika gelişmesi

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 14:29 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 14:50

Koronavirüs hapıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İlk onay çıktı. İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını duyurdu. Bu hamle ile İngiltere, aşıda olduğu gibi, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.


İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde  Merck firmasının ürettiği ilacın kullanımına şartlı yetki verildi. İngiltere böylece Kovid-19'a karşı geliştirilen bir ilaca dünyada ilk onayı veren ülke oldu.
 
Yetkililer, vatandaşların, Molnupiravir adlı ilaca ulusal bir  çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı.
 
ONAY VEREN İLK ÜLKE
 
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de "Bugün ülkemiz için tarihi bir  gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada Kovid-19 için evde alınabilecek bir antivirali onaylayan ilk ülke" dedi.
 
Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Servisine (NHS) atıfta bulunarak  yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i mümkün olan en kısa sürede ulusal çalışma  yoluyla hastalara dağıtma planı belirlemek için NHS ile birlikte çalışıyoruz"  ifadelerini kullandı.
 
Doktorlar, tedavinin aşıya iyi yanıt vermeyen kişiler için özellikle önemli olacağını belirtiyor.
 
GÜNDE 2 DOZ KULLANILACAK
 
Şartlı yetkiyle Kovid-19 testi pozitif çıkan ve risk grubundaki 18 yaş  üstü yetişkinlerin kullanımı için lisans alan ilacın, hastalığı evde hafif veya  orta şiddette geçiren kişiler tarafından 5 gün boyunca günde iki doz kullanılması gerekiyor.
 
Semptomları azaltan ve iyileşmeyi hızlandıran ilacın, hastanelerdeki  vaka yüklerini hafifletmesi ve zayıf sağlık sistemlerine sahip daha yoksul  ülkelerde salgını engellemeye yardımcı olması bekleniyor.
 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi de kasım sonunda ilacın güvenliğini ve  etkinliğini incelemek üzere bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurul toplayacağını duyurmuştu.

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