Koronavirüs durdurulamıyor! O bölgeye ilk kez sıçradı, bir ülke tam kapanma kararı aldı

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda. Neredeyse dünyanın her bölgesine yayılan virüs çeyrek milyara yakın insana bulaşırken pasifik bölgesinden kötü bir haber geldi.
İLK VAKA GÖRÜLDÜ
CNN Türk'ün Avustralya basınında aktardığı haberlere göre, koronavirüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'da pandeminin başından beri ilk vakaya rastlandı.
Aynı haberlere göre, Tanoa Hotel'deki rutin testler sonrası bir kişinin Kovid pozitif olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken adaya Yeni Zelanda'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.
Hastanın yolculuk öncesinde yaptırdığı PCR testinin ise negatif olduğu bildirildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, şahsın çarşamba günü adaya gelen 215 yolcu arasında olduğunu doğruladı.
EN GÜVENLİ BÖLGEYDİ
Tonga, pandeminin başında beri virüsün görülmediği ender yerlerden biri olması nedeniyle en güvenli bölgeler arasında gösteriliyordu.
ÖLÜMLER 1700'Ü GEÇTİ
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten ölen 1710 Avustralyalıdan 1100’ü Victoria’da, 566’sı NSW’de, 13’ü Tazmanya’da, 11’i ACT’de, 9’u Batı Avustralya, 7’si Queensland, 4’ü Güney Avustralya’da kaydedildi.
Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 1656, Yeni Güney Galler (NSW) 261, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya’da virüse yakanlarının sayısı 167 bin 790’a yükseldi.
YENİ ZELANDA'DA VAKALAR 6 BİNİ AŞTI
Yeni Zelanda'da ise 4’ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 6 bin 124’e yükseldi.
Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, 1516 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda 39 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 73’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.
RUSYA’DA ALARM VERİLDİ
Öte yandan Milliyet'in haberine göre, 18 Ocak'ta kitlesel aşılamaya başlayan fakat salgını kontrol altına alamayan Rusya, hafta sonu bir haftalık tam kapanmaya giriyor. Aşı karşıtlarının ön plana çıktığı Rusya'da 30 Ekim ve 7 Kasım arasında temel işlerde çalışmayan kişilere zorunlu ücretli izin uygulanacak.
Rusya'da yaşayan ve pandemi hastanesinde çalışan Ceyhun Gümüş, vakaların son dönemde yüzde 75 arttığını belirtti. Yeni varyantların etkili olduğunu belirten uzman isim," Virüs daha agresif ve tedaviye yanıt önceki dönemlere göre daha düşük. 25 Ekim'den itibaren aşısızlar sinema, tiyatro, AVM gibi toplu alanlara giremiyor. Okullarda ise büyük oranda uzaktan eğitime geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.
"AŞIYA İLGİ YETERSİZ”
Bugüne kadar yeteri kadar aşı yapılmadığını belirten Gümüş, "Aşıya ilgi yetersiz, ve maalesef 70 yaş üstü grup aşısız hastalar, hastalığı çok ağır geçiriyorlar, ekseriyetle ölümler de bu gruptan oluyor" dedi.
“VAKALARIN ÇOĞU AŞISIZLARDAN”
Sputnik V aşısının kullanıldığı Rusya'da vakaların çoğunun aşısızlardan oluştuğunu dile getiren Gümüş açıklamasına şöyle devam etti: Mevcut vakaların ezici çoğunluğu aşısızlardan oluşuyor, aşılanıp hastaneye yatma oranı çok düşük. Yoğun bakıma düşme oranı ise sıfıra yakın. Önce de belirttiğim gibi aşısız kronik hastalar ve yaşlılarda ölüm çok yüksek.