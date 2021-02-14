Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Resmen ilan edildi

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, yetkilileri alarma geçiren yeni bir salgın alarmı verildi. Yetkililer acil durum toplantısı düzenleneceğini açıklarken Ebola, ülkede 2016'dan bu yana ilk kez ülkede ölüme yol açtı. AFP'nin duyurduğu don dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü de salgın nedeniyle acil yardım planı hazırlığında olduğunu duyurdu.

Gine'de 4 kişinin Ebola nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ocak sonunda bir hemşirenin Ebola yüzünden yaşamını yitirdiği, hemşirenin cenaze törenine katılan 8 kişide hastalığın semptomlarının görüldüğü belirtilmişti. Bu kişilerden 3'ü yaşamını yitirirken, diğerleri de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, temaslı kişileri tespit etmeye çalışırken ve acil toplantı düzenlenecek. Ebola'nın 2016'dan bu yana ilk kez ülkede ölüme yol açtığı aktarılırken, AFP'nin son dakika haberine göre, Gine Sağlık Şefi Ebola salgınını 'salgın durumu' olarak nitelendirdi ve yedi vaka doğrulandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ HAREKETE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü de, panik yaratan salgın nedeniyle acil yardım planı hazırlığında olduğunu duyurdu.

BİR ÜLKE DAHA ALARMA GEÇTİ