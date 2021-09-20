Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı! Belirtileri...

ABD'nin Alaska eyaletinde ortaya çıkan yeni bir virüs paniğe yol açtı. Adını ortaya çıktığı Alaska'dan alan ve ''Alaskapox'' - ''Alaska çiçeği'' olarak anılan virüs biri çocuk olmak üzere iki kişide birden görülünce salgın alarmı verildi.

ABD'nin Alaska eyaletinin Fairbanks şehri, son günlerde ortaya çıkan yeni Virüs vakaları nedeniyle diken üstünde. Bu yeni virüs çiçek virüsüyle benzer özellikler taşıyor ve yeni açıklanan vakalarla birlikte şehirde toplam 4 Vaka bulunuyor.

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan virüs 2020 yılının ağustos ayında da bir kişide görülmüştü. Şu anda toplam 4 vakaya ulaşan virüse Alaska'da görülmesi nedeniyle ''Alaskapox'' yani ''Alaska çiçeği'' adı veriliyor. İşin ilginç yanı, farklı zamanlarda da olsa tüm vakalar aynı eyalette ve eyaletin aynı yerinde ortaya çıktı.

Alaska Sağlık ve Sosyal hizmetler kurumundan yapılan açıklamaya göre görülen iki yeni vakanın bir tanesi küçük bir çocuk diğeri ise orta yaşlı bir kadın. İki vakanın da vücutlarında gördükleri lezyonlar sebebiyle acil servise başvurmalarından sonra tespit edildiği bildirildi. Vaka görülen kişilerde aynı zamanda yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi şikayetler de vardı.

İki vakanın da üç haftalık tedavinin ardından iyileştiği açıklandı.

Vakaların cilt lezyonlarından alınan DNA örnekleri Çiçek virüsünün de yer aldığı Orthopoxvirüs cinsine ait olan Alaska çiçeğine işaret etti. Bu virüsün salgına dönüşme ve bulaşıcılığı hakkında çalışmalar devam ederken iki vakanın da son günlerde yaşadıkları Fairbanks bölgesinden hiç ayrılmamış olmaları soru işareti yarattı.

Bu hastalığa sebep olan virüs Kovid-19'a neden olan SARS-CoV2'den farklı olarak RNA değil DNA kaynaklı olarak tanımlanıyor.

Orthopoxvirüslere diğer örnekler arasından sığır Çiçek Hastalığı, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği var. Yakın zamanda maymun çiçeği hastalığı da yeniden ortaya çıkmış ve korku yaratmıştı.

Alaska çiçeği bu diğer çiçek virüslerine göre daha hafif hastalık yaratıyor. Bilim insanları virüsün henüz insandan insana yayılmadığını, büyük ihtimalle taşıyıcı olan hayvanlardan insanlara bulaştığını düşünüyor.

Geçen yıl toplanan örnekler, sincaplarda, tarla farelerinde ve sivri faregillerde virüsün kanıtlarını göstermişti. Ancak virüsün bu hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor. (Hürriyet)