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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den obezite hastalarına aşı uyarısı

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 0:45 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 0:45

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, 12 yaş üstü obezite hastalarının mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söyledi.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Şener, AA muhabirine, Kovid-19  salgınında vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.
 
Erişkinlerde olduğu kadar 15-18 yaş grubundaki çocuklarda da  hastalığın ilk zamanlara göre daha fazla görülmeye başladığını ifade eden Şener,  Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatan bu yaş grubundakilerin önemli bölümünün aşırı  kilolu veya obez sınırında olan gençler olduğuna dikkati çekti.
 
Bu yaş grubunda obezitenin risk faktörü olmasının kendileri için  sürpriz olmadığını anlatan Şener, şunları söyledi:
 
"Bu kişilerin, aktif diyabetleri, şeker hastalığı olmasa bile buna  eğilimleri oluyor. Bu hasta grubundaki kişilerde sadece Kovid-19'a değil tüm  enfeksiyonlara meyil var. Obezlerde kilodan kaynaklı ortaya çıkan solunum  sıkıntısının daha ağır olması ya da solunum sıkıntısının hızlı ilerlemesi, aniden  kötüleşmesi söz konusu. Bu nedenle ekstra dikkatli olmaları gerekir."
 
Obezlerin kesinlikle aşılanması gerektiğini belirten Şener, "Amerikan  Hastalık Kontrol Merkezi ve Sağlık Bakanlığının veri tabanına baktığımız zaman  kilolu bireyler, neredeyse 65 yaş üstü bireyler kadar riskli durumdalar. Yoğun  bakıma yatış oranı yüksek. Dolayısıyla 12 yaş üstü obez ya da aşırı kilolu  bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. Kovid-19 salgını sürecinde önümüz  kış dönemi olduğu için obezlerin özel olarak aşılanması gerekiyor." diye konuştu.
 
 Sağlık Bakanlığının 12 yaş üstü tüm bireylere aşı tanımı yaptığını  hatırlatan Şener, aşılanan kişilerin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına  dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Alper Şener
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