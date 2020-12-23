Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Türkiye'nin gözü orada...

Alınan yasak kararları sonrası vaka sayısında azalma başladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 251 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 256 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte 251 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 602’e yükseldi. Toplamda 22 milyon 827 bin 953 test yapıldı. Bugün yapılan 192 bin 316 testten, 19 bin 256 yeni vaka sayısı, 3 bin 309 kişinin de hasta vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 62 bin 960 olduğu, iyileşen 32 bin 110 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 866 bin 815’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 8 olduğu açıklandı.

Vaka sayıları düşerken Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.

Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirler nedeniyle vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Tedbirlere ısrarla uyalım

Trabzon, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Tedbirlere ısrarla uyalım" çağrısında bulundu.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir, Trabzon, Samsun, Hatay valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. İzmir'de günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 30 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Trabzon'da vaka sayıları yüzde 25 düştü, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 72. İzmir ve Trabzon'da tedbirleri sürdürmeliyiz. Samsun'da vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Yatak doluluğu yüzde 62, yoğun bakım doluluğu yüzde 80. Hatay'da vaka sayısında yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu yüzde 85, yoğun bakım doluluğu yüzde 77. Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım" ifadelerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 251 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 256 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.