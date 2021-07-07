Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de dün bir grup gazetecinin aşılama çalışmaları ile COVID-19 varyantları hakkındaki sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, şunları söylemişti:

“Şu an en yoğun odaklanmamız gereken konu aşı. En az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bütün illerimizi harekete geçirerek herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Mesela bazı illerimizde çok düşük. Mobil ekip sayılarını artırıp gerektiğinde vatandaşın ayağına giderek aşıyı yapıyor olmalıyız. Ne zamana kadar? Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz, bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70’ine erişebilir olup aşılayalım istiyoruz.