Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
24 SAATTE 61 BİN 967 YENİ VAKA
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.
Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.