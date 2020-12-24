Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Gündemde aşı var...

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı oradan gelecek haberlerde. Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Mutasyona uğrayan koronavirüs ve aşı çalışmaları ile ilgili son durumun değerlendirileceği toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Tüm Türkiye Çin'den gelecek koronavirüs aşısına kilitlenmişken İngiltere'den gelen mutasyon haberi sonrası vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Mutasyon ile ilgili Bakak Koca ve Bilim Kurulu üyeleri açıkmala yapsa da bugün yapılan toplantının ardından detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Aşının da masaya yatırılmasının beklendiği toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kritik Bilim Kurulu toplantısı öncesi CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun toplantı ile ilgili detayları paylaştı.

CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun şu bilgileri verdi;Gündemde öncelikle mutasyon tartışmaları olacak. Tüm dünya aslında bunu konuşuyor virüse ilişkin olarak. Türkiye'de son durum ne? Mutasyon ile ilgili olarak bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Neler takip ediliyor? Öncelikle bu bu konu etraflıca Bilim Kurulu'nun masasında olacak.

Gözümüz kulağımız yapılacak açıklamalarda olacak. Tabi o açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eğer saatte bir değişiklik olmazsa 19.00'da yapacak.

Hemen kısaca bir hatırlatalım... İngiltere'de bu mutasyon haberleri çıktıktan sonra hemen bazı önlemler alınmıştı. 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda Danimarka ve Güney Afrika 'dan Türkiye'ye uçuşlar askıya alınmıştı. İlk tedbir bu olmuştu. Bir taraftan da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda da bazı konular üzerinde çalışılıyor. O bazı konular dediğim de aslında mutasyon konusu. Türkiye'de bu durumda son durum ne? Bu genel müdürlükte bu konuyu konuşuyor. Bilim Kurulu'nun masasına da bugün yapılan araştırmalar, son durum, sunumlar gerçekleştirilecek. Bu konu etraflıca görüşülecek. Sonrasında da açıklamayı göreceğiz.

Bunun dışında gözümüz kulağımız aşı sürecinde. Aslında aşıların geçtiğimiz hafta gelmesi bekleniyordu. Henüz hala Türkiye'ye gelmedi. İşte bugün artık Türkiye'ye aşılar ne zaman gelecek? Bu tarihin de netleşmesi beklentiler arasında. Bakan Fahrettin Koca'nın bunu da açıklamasını bekliyoruz. Aşılar gelecek peki ne olacak? Aslında şöyle; süreç netleştirilmiş durumda. Daha önce de Bilim Kurulu Üyeleri aşı üzerinde bazı toplantılar yapmıştı. Aşı öncelikle kimlere yapılacak, geldikten ve yapıldıktan sonra takibi nasıl olacak? Bu detaylar belli aslında.

Kısaca hatırlatalım... Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak bu aşılar. Ne zaman başlayacak, ne zaman gelecek ve sonra ne zaman aşılama başlayacak işte bugün bu detayların da açıklanması bekleniyor.

259 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dünkü koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

EV İÇİ BULAŞLARA DİKKAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."