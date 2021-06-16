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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

16 Haziran 2021 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 18:00

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca'nın saat 18.30'da açıklama yapması bekleniyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30'da toplandı.
 
Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.
 
Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.
 
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
 
Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.30'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
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