Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 332 bin 665 doz aşı uygulandı.

Muğla, Ordu, Amasya, Osmaniye, En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli Eskişehir , Çanakkale, Edirne Balıkesir ve Burdur oldu.