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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

15 Eylül 2021 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 12:12

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00'de toplanıyor. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.


Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 18:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
 
 
Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaşmıştı. 
 
Kritik rakamları Twitter'dan paylaşan Bakan Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." notunu düştü.
 
 

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