11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.437 0.00 EURO 10,0760 -0.17
USD 8,5990 0.00 ALTIN 479,960 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:52 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 8:52

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklama yapacak.


 
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
 
Saat 16.30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
 
Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

ETİKETLER

korona bilim kurulu bakan koca
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.