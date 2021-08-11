Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
11 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:52 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 8:52
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Fahrettin
Koca başkanlığında toplanacak.
Saat 16.30'da başlayacak toplantı video
konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube
üzerinden açıklama yapacak.