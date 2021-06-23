Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

KORONAVİRÜSTE İLLERE GÖRE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul 'da 51,27, Ankara 'da 93,11, İzmir 'de 25,99 oldu.

Eskişehir, Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.