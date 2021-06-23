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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

23 Haziran 2021 Çarşamba - 9:44 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 9:44

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30’da toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.


Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. 

KORONAVİRÜSTE İLLERE GÖRE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin  kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide  İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.
 
Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
 
Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller  Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.
 

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