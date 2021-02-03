03 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.511 0.00 EURO 8,6570 -0.12
USD 7,1880 -0.20 ALTIN 424,470 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

03 Şubat 2021 Çarşamba - 9:23 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 9:23

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


 
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
 
Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşışan verilere göre , son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.
 
Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

ETİKETLER

bilim kurulu bakan koca vaka vaka sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.