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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

27 Ocak 2021 Çarşamba - 8:47 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 8:52

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
 
Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı.Toblo vatandaşlar için umut verici nitelikte. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
 
 
Bakan Koca'dan önemli uyarı
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 

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