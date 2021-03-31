Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
31 Mart 2021 Çarşamba - 8:45 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 8:45
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video
konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.