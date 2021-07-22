Koronavirüs atlatanlar dikkat! Nefes darlığı, unutkanlık, halsizlik..

Koronavirüs salgınına yakalananların iyileşmesi durumunda bile virüsün etkilerinin devam ettiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre iyileşme sürecinin ardından geçen 6 aylık süreçte, nefes darlığı, unutkanlık, halsizlik, kas ve eklem ağrıları sıklıkla görülüyor.

Koronavirüs hastalarının iyileşme sürecinin ardından geçen 6 aylık sürede ortaya çıkan etkilere ilişkin veriler ilk kez açıklandı.

Çalışma kapsamında hastalığı atlatan 530 kişinin takibi yapıldı.

Pilot uygulamaları ilk kez Ankara ve Eskişehir 'de yapılan Koronavirüs Takip Merkezlerinin araştırmalarına göre, ilk 3 ayda nefes darlığı, kas ağrıları ve unutkanlık şikayetleri görüldü.

Araştırmada 6 aya kadar uzayan yorgunluk, halsizlik ve öksürük şikayetleri tespit edildi.

Kronik rahatsızlığı olup, koronavirüsü atlatanlarda ise şikayetler daha fazla.

Bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalığı olanlar, hipertansiyon, diyabet, KOAH hastalarında uzun süren etkiler görüldü.

Uzmanlar metabolizmayı her anlamda etkileyen koronavirüse karşı aşılanın uyarısı yapıyor.

“YA TEDBİR VE AŞI YA DA KISIR DÖNDÜ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.

“NİSAN AYI RAKAMLARINA ULAŞMAMIZ KAÇINILMAZ OLUR”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, aşılama oranları yüksek İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde Delta varyantı sebebiyle yaşanan vaka artışlarına dikkati çekti.

Dünyada 95'ten fazla ülkede görüldüğü bilinen ve yayılımı önlenemeyen Delta varyantının Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığını vurgulayan Arman, "Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından dün paylaşılan verilere göre, Türkiye'de dün 184 bin 462 KOVID-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

AŞILAMA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

KOVID-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 15.10 itibarıyla birinci doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 127 bin 55'e, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 21 milyon 531 bin 457'ye yükseldi.

Toplam yapılan aşı sayısı ise 64 milyon 348 bin 971 oldu.