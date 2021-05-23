Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama! Yan etkileri...

Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'e koronavirüs aşısıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Aşı olmak için çok daha yoğun bir talep beklediklerini söyleyen Prof. Yiyit, yan etkileri konusunda da ''Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda. Ama bunlar masum yan etkiler'' dedi.