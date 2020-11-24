Koronavirüs aşısının dağıtım tarihi belli oldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak. Azar, "Aşıyı, FDA onayından sonraki 24 saat içinde 64 bölgeye birden dağıtabileceğimize inanıyoruz. O zaman, ürün gelir gelmez uygulamaya başlayabilmeyi umuyoruz." dedi.

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ilk aşıyı bulanlar olarak dünya manşetlerini süslemişti.

ABD, yıl sonuna kadar 40 milyon doz Covid-19 aşısı dağıtmayı hedefliyor. Sağlık çalışanları ve ciddi hastalıklara karşı en savunmasız kişilere öncelik verilecek.