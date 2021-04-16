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Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 3. doz geliyor

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 2:48 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 2:48

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.


CNBC televizyonuna konuşan firmanın CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel  bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve  insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin  görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.
 
Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak  korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye  ihtiyaç olduğu bildirildi.
 
Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı  bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test  ettiklerini açıklamıştı.
 
Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları  gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade  etmişti.
 

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Koronavirüs Pfizer aşı
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