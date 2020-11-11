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Koronavirüs aşısında sevindiren gelişme: Bu ay içinde...

DHA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 17:55

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs (Covid-19) aşısının etkili olup olmadığının bu ay içinde belirleneceğini duyurdu.


ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansında konuşan Modernanın CEOsu Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi. Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.
 

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ABD koronavirüs aşı
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