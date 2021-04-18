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Koronavirüs aşısında dikkat çeken öneri! Maskede olduğu gibi ceza...
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un “aşıya yönelik tutumları ve etki eden faktörleri tespite yönelik araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye’de salgına karşı kitlesel aşılamada istenilen seviyeye ulaşılamamasının nedenlerine ilişkin önemli ipuçları veren araştırmaya göre, toplumda en çok kadınlar aşı konusunda tereddüt yaşıyor.