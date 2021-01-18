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Koronavirüs aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

AA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:28 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:28

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Aşılamanın beşinci gününde, saat 15.30 itibarıyla öncelik tanınan 807  bin 658 sağlık çalışanı Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac  aşısının ilk dozunu oldu.
 
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine  aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlileri aşılanıyor. İlk  uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.
 
Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının  aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve  çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.
 
 
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)  ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya  değiştirebilecek.
 
"Aşı ile herhangi bir endişe taşımaya gerek yok"
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu üyelerinin aşı konusunda aylardır  vatandaşları bilgilendirdiğini anımsattı.
 
Salgının bitmesi için toplumun belli bir bölümünün virüsle karşılaşmış  olması gerektiğini vurgulayan Surel, hastalıkla Kovid-19'u geçirerek  karşılaşıldığında bunun ağır neticelerinin olabildiğini, bunun da geçtiğimiz  aylarda çok sayıda vaka ve can kaybı ile görüldüğünü söyledi.
 
Bunun en kolay yolunun, virüse yönelik geliştirilmiş bir aşı ile  insanlarda bağışıklık oluşturulması ile mümkün olduğunu dile getiren Surel,  sözlerine şöyle devam etti:
"En büyük hayal Kovid-19'un aşısının bulunup bulunmayacağıydı.  Yaklaşık 10-30 yılda bulunan aşılar vardı, acaba bunun da o kadar süre alıp  almayacağı endişesi yaşanıyordu. Şükürler olsun insanlık çok hızla çeşitli aşılar  geliştirdi ve ülkemizde de Çin'den getirilen aşının incelenerek Acil Kullanım  Onayı verilmesiyle beraber biz de aşılamanın uygulanmasına başladık. Aşı ile  ilgili herhangi bir endişe taşımaya gerek yok. Hatta orta vadede çok fazla kişi  aşılanacağı için aşılanma belgesi ve aşı pasaportuna ilişkin rutin bir beklenti  olacak. Dolayısıyla vatandaşların aşılanma noktasında herhangi bir endişe  taşımadan sürece dahil olmasını tavsiye ediyoruz."
 
Yakın bir zaman için de sağlık çalışanlarının aşılanmasının  tamamlanacağını aktaran Surel, ardından ikinci aşamaya geçileceğini bildirdi.
 
 
"Son derece güvenli gidiyor, ciddi rakamlara ulaştık"
Başhekim Surel, şu ana kadar yapılan aşılama sonrası yan etki  bildirimlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Söz konusu aşıda, ölü virüs kişiye kas içinden enjekte ediliyor,  dolayısıyla canlı virüsü aldığında geliştirdiği bazı semptomları geliştirebilir.  Kovid olan kişiler neden şikayetçi, halsizlik, kırgınlık, hafif ateş hali, baş  ağrısı, kas ağrısı. Bu semptomlar olabilir bu aşıyı olan kişilerde. Şimdiye  kadar, 'Başım ağrıyor, tansiyonum mu düştü' diyenler oldu veya aşılandıktan sonra  hafif bir Kovid geçiriyormuş gibi vücudunda bir iki gün reaksiyon olanlar oldu  ama hiçbiri tedavi gerektirecek düzeyde olmadı. En çok korktuğumuz şey,  anafilaksi yani alerjik reaksiyondur, ama bu noktada bunu da görmedik. Son derece  güvenli gidiyor, ciddi rakamlara ulaştık."
 
"Herkesin aşı olmasını öneriyorum"
Aşı yaptıran sağlık çalışanlarından sağlık memuru Gülfiraz Kırma, aşı  yaptırabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkesin sırası geldiğinde  aşısını olmasını tavsiye ediyorum." dedi.
 
Hastanenin Merkez Laboratuvarında görevli laborant Birben Yetim,  sağlık çalışanlarının öncelik sıralamasında ilk sırada yer almasından çok mutlu  olduğunu belirterek, herkese aşı olmasını önerdi. Salgın sürecinde çok zor  koşullar altında, hastalık kapma endişesiyle çalıştıklarını ifade eden Yetim,  "Aşılamanın başlamasıyla endişemiz kalmadı. Antikorlara da bakıyoruz. Antikor  üretimlerinde de yükseliş sağlanacağı için korkum yok." diye konuştu.
 
Aşı yaptıranlardan laboratuvar çalışanı Doğan Akdoğan ise bireysel ve  toplum sağlığının korunmasında aşılanmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak,  "Kendimizi ve çevremizi korumak adına, sağlıkçılar olarak çevremizdekilere örnek  olup öncü olabilmek için aşı olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs aşı Kovid-19
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