Koronavirüs aşısı son durum: Türkiye’ye ne zaman gelecek? Aşının çıkacağı tarih belli mi, ne zaman piyasada?

Koronavirüs ile mücadele Dünya çapında sürüyor. Dünyada 1.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan da salgının ne zaman biteceği merak edilirken, gözler aşının çıkacağı tarihe çevrildi. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısı tüm dünyada umutla bekleniyor. Peki, Koronavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı ne zaman piyasaya sürülecek?

ABD merkezli Pfizer ile Almanya’da Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı sevinçle karşılandı. Tüm dünyanın mücadele ettiği salgında önemli bir adım atıldı ve aşının koruma ve etkililik oranının yüzde 90’ları aştığı açıklanırken, aşının çıkacağı tarih araştırılmaya başlandı. BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin Reuters’a açıklamalarda bulunarak corona virüsü aşısının hazır olabileceği tarihi söyledi. Peki, Aşı ne zaman piyasada? Koronavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? İşte Koronavirüs aşısı son durum…

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN PİYASADA?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi. Şahin, “Eğer her şey yolunda giderse ABD’den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz. Şahin, Avrupa Birliği’nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirdi. Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı” dedi.

Şahin, “Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel’den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse” dedi. Şahin, Cuma günü ABD’deki resmi makamlara başvuru yapılacağını açıkladı. ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi’nde görevli danışma komitesi 8-10 Aralık’ta aşıyı görüşmek için bir araya gelecekti.

BAŞARI ORANININ YÜZDE 95 OLDUĞU VE HİÇBİR CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİĞİ AÇIKLANDI

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90’lara ulaştığını açıklarken dün de test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif ve hemen geçen türden. Gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8’inde halsizlik ve yüzde 2’sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.