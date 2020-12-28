Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Aşıda son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

2020 yılı son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgını, aşılar ve gelinen son nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Çin'den sipariş verilen aşılar ve Almanya'dan hgelecek aşılar hakkında konuşan Erdoğan aşıların geliş tarihini de paylaştı. Peki, Türkiye'nin aşı çalışmalarında son durum ne? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İşte Çin ve Alman aşılarının geleceği tarih ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgınla ilgili açıklamaları...

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2020 yılı son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündeme ve ekonomik verilere ilişkin detaylar ile koronavirüs salgınında gelinen son nokta değerlendirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Çin aşısı ile Alman aşının tedarik süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Aşı ile ilgili tüm alternatifleri değerlendiriyoruz" dedi. Aşıların geleceği tarih ile ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın süreci ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Peki, Türkiye'nin aşı çalışmalarında son durum ne? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İşte Çin ve Alman aşılarının geleceği tarih ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgınla ilgili açıklamaları...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Yılın son Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı tedarik süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya 'dan gelecek aşılarını Ocak ayında ulaşacağını umut ediyoruz."

TÜRKİYE'NİN AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

Türkiye'nin aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi herkesin umudu aşı çalışmalarıdır. Aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız kesinlikle mümkün değildir. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya geçildi. İlgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." diye konuştu.

'TEDBİRLERE RİAYET ETMELERİNİ BEKLİYORUM'

Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum." dedi.