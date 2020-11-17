Koronavirüs aşısı: Kovid-19'a karşı yüzde 94.5 koruma sağlayan yeni aşı Moderna kimin, hangi ülkenin?

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yüzde 90 etkili aşı haberinin ardından, Amerikan Moderna şirketi Kovid-19'a karşı yüzde 94.5 koruma sağlayan yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Morderna aşısı kimin? Yeni koronavirüs aşısı Moderna detayları…

Dünyayı etkisi altın alana koronavirüse karşı tüm dünya aşı haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech’in, koronavirüse karşı aşı bulduklarını açıklamasının ardından, Amerikan Moderna şirketi, Kovid-19'a karşı koruma sağlayan yüzde 94 etkili yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Moderna'nın yeni aşı açıklaması, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yüzde 90 etkili aşı haberinin ardından geldi. Moderna şirketi yaptığı duyuruda, 'Harika bir gün' ifadesini kullandı ve gelecek birkaç hafta içerisinde aşı için onay sürecini başlatacaklarını bildirdi.

MODERNA KORONAVİRÜS AŞISI BUZDOLABINDA SAKLANABİLECEK

Moderna'nın geliştirdiği aşının çalışmalarında ABD'deki 30 bin kişi denek olarak kullanıldı. Bunların yarısına 4 hafta arayla iki doz aşı uygulanırken, diğer yarısına sahte enjeksiyonlar yapıldı.

30 bin kişilik grup içerisinde Kovid-19 semptomu gösteren ilk 95 kişiden sadece 5'inin aşılanan kişiler olduğu, diğer 90'ının ise sahte enjeksiyonlar yapılan kişiler olduğu belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Moderna'nın ürettiği aşının temel avantajı çok soğuk şekilde depolanmaya ihtiyaç duyulmayacak olması. Bunun aşının dağıtımını kolaylaştıracağı düşünülüyor. Moderna aşının standart buzdolabı soğukluğunda (2-8 derece) 30 gün tutulabileceğini, -20 derecede ise 6 ay kadar depolanabileceğini bildirdi.

Pfizer'ın ürettiği aşının ise depolama ve dağıtımının eksi 70 derecede yapılması gerektiği ve standart buzdolabı soğukluğunda en fazla 5 gün tutulabileceği ifade edilmişti.

MODERNA AŞI HANGİ ÜLKENİN, KİMİN?

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc Amerikan ilaç şirketidir.