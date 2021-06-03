Koronavirüs aşısı ile ilgili o iddialara yanıt geldi!

Prof. Dr. Derya Unutmaz Türkiye'ye geldi. Ayağının tozuyla CNN TÜRK'e önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısının kısırlığa yol açtığı iddialarını net bir dille reddeden Unutmaz, “Bu mümkün değil bir kere mantık hatası var! O zaman korona olan herkes kısır olurdu” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde kamuoyunu sık sık bilgilendiren, Amerika 'daki Türk bilim insanı Prof . Dr. Derya Unutmaz Türkiye'ye geldi. CNN TÜRK'e önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin normalleşme sürecine dair ve özellikle aşıyla ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin mesajları oldu. Prof. Dr. Unutmaz ayrıca koronavirüs aşılarının kısırlığa yol açıp, açmadığına dair açıklamada da bulundu.

Unutmaz bu iddiaları değerlendirirken, “Bu mümkün değil bir kere mantık hatası var! O zaman korona olan herkes kısır olurdu.. Böyle bir şey mümkün değil” ifadelerini kullandı. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'ın özel haberi.