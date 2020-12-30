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Koronavirüs aşıları Türkiye'ye geldi

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 5:53 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 6:23

Son dakika haberine göre, Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.


Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer  sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
 
Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından  hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan  alınarak depolara taşınmaya başlandı.
 
14 gün test edilecek
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri  hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez  ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda  gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
 

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